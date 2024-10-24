Крымские федеральные ведомства помогают расширять фронтовой автопарк бойцов

Социальный фонд России в Крыму передал бойцам из добровольческого подразделения «Крым» автомобиль в зону СВО. Это уже 9 авто, которые передано с баланса федеральных предприятий в Крыму на фронт по Поручению Правительства РФ в рамках гуманитарной миссии Народного фронта.

Автомобили остаются одной из самых актуальных потребностей бойцов в зоне СВО. Ребята делятся, что, как и в случае с дронами и другой техникой автотранспорт требует постоянного обновления, так как враг нацелен на его уничтожение. Каждое новое авто — это успешно выполненные боевые задачи и спасенные жизни наших ребят.

Хочется выразить большую признательность как коллективу Социального фонда России, так и всем остальным коллективам принимающим решения о передаче авто в рамках поручения Правительства. Они всегда нужны и важны. В очередной раз видим, что люди передают транспорт со всем трепетом и любовью, максимально подготовив его для бойцов. Впереди еще 30 таких автомобилей и на каждый из них уже есть наши крымские герои, которые ждут поддержку и делают все для победы!, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

А коллектив ФСС уже сейчас готов начать процедуру передачи еще одного авто. А бойцов поддерживают еще и другими способами.

Наши сотрудники собирают необходимое как оборудование, так и другие нужные вещи, передаем их с Народным фронтом, а также осуществляем добровольные взносы для помощи ребят. Один из наших водителей сам является бойцом на СВО, многие сыновья наших сотрудников участвуют в спецоперации, поэтому решение о передаче автомобиля было поддержано всем коллективом, — отмечает начальник управления материально-технического обеспечения отделения Социального фонда России по Республике Крым Игорь Филимонов.

А бойцы из добровольческого батальона от всей души поблагодарили коллективы крымских ведомств и неравнодушных жителей Крыма.

Вся помощь от крымчан важна, нужна и греет их душу! — подчёркивают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

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