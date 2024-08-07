Крымские города и курорты — в топе направлений для экономного отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в августе 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте город Барнаул в Алтайском крае, где средняя стоимость ночи — 1980 р. На втором месте оказался поселок Черноморское в Крыму, а на третьем — столица Башкирии Уфа (2362 р. и 2540 р. соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в августе:
1. Барнаул, Алтайский край ― 1980 р. /3 ночи*
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С тегами: Крым туристический