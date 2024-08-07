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ские города и курорты — в топе направлений для экономного отдыха в августе
фото: pikist.com

Крымские города и курорты — в топе направлений для экономного отдыха в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 07.08.2024

Август — самый дорогостоящий месяц для отдыха.  Отпуск в августе — самый востребованный, по данным опроса Rambler его предпочитает 35% наших соотечественников. И все-таки даже в августе можно найти места, где отдыхать дешевле, чем на других курортах. Что же это за направления?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил  направления  для отдыха в августе 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего.   На первом месте  город Барнаул в Алтайском крае,  где средняя стоимость ночи — 1980 р. На втором месте оказался поселок Черноморское в Крыму, а на третьем —  столица Башкирии Уфа  (2362 р. и 2540 р.  соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в августе:

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1. Барнаул, Алтайский край ― 1980 р. /3 ночи*

2. Черноморское, Крым ―2362 р. / 10 ночей
3. Уфа, Башкирия ―2540 р. / 3 ночи
4. Дедеркой, Краснодарский край ― 2619 р. /10 ночей
5. Николаевка, Крым ―2860 р. / 9 ночей
6. Керчь, Крым ―2965 р. / 7 ночей
7. Ессентуки, Ставропольский край ― 3035 р. /8 ночей
8. Саки, Крым ―3056 р. / 9 ночей
9. Кабардинка, Краснодарский край ― 3058 р. /9 ночей
10. Железноводск, Ставропольский край ― 3110 р. /7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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