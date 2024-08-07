Крымские города и курорты — в топе направлений для экономного отдыха в августе

Август — самый дорогостоящий месяц для отдыха. Отпуск в августе — самый востребованный, по данным опроса Rambler его предпочитает 35% наших соотечественников. И все-таки даже в августе можно найти места, где отдыхать дешевле, чем на других курортах. Что же это за направления?