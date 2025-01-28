Крымские города — среди популярных направлений для ранних бронирований на лето

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ на основании данных заявок определил самые популярные направления для бронирований с июня по август. На первом месте Сочи с 19% бронирований, что не удивительно. На втором — Санкт-Петербург с 7% бронирований. А вот на третье место, несмотря на экологическую катастрофу, вышла Анапа — с 6% летних бронирований, — отмечают в пресс-службе сервиса.
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С тегами: Крым туристический