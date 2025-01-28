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Крымские города - среди популярных направлений для ранних бронирований на лето
фото: pxhere.com

Крымские города — среди популярных направлений для ранних бронирований на лето

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:51 28.01.2025

Январь подходит к концу — еще один месяц, февраль,  и календарная зима закончится. А значит, — самое время планировать летние отпуска. Данные ранних бронирований говорят нам о том, какие направления туристы считают самыми предпочтительными и стараются «застолбить» уже сейчас.  При этом популярность ранних бронирований лета  в январе 2025 выросла на 26%, по сравнению с прошлым годом.
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5311 р. / 9 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5489 р. / 6 ночей
  3. Анапа, Краснодарский край ― 5070 р. / 9 ночей
  4. Ялта, Крым ― 5715 р. / 9 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 5896 р. / 9 ночей
  6. Феодосия, Крым ― 3998 р. / 9 ночей
  7. Ейск, Краснодарский край ― 4395 р. / 10 ночей
  8. Алушта, Крым ― 4077 р. / 9 ночей
  9. Евпатория, Крым ― 4643 р. / 10 ночей
  10. Судак, Крым ― 4197 р. / 9 ночей
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*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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