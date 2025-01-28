Крымские города — среди популярных направлений для ранних бронирований на лето

Январь подходит к концу — еще один месяц, февраль, и календарная зима закончится. А значит, — самое время планировать летние отпуска. Данные ранних бронирований говорят нам о том, какие направления туристы считают самыми предпочтительными и стараются «застолбить» уже сейчас. При этом популярность ранних бронирований лета в январе 2025 выросла на 26%, по сравнению с прошлым годом.