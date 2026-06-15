Крымские города — в десятке популярных направлений для одиночных поездок в июне

15 июня — Международный день прогулки. А прогулки могут быть в компании, а могут — наедине с самим собой. Некоторые люди именно в «одиночном режиме» способны более полно наслаждаться природой, осознавать красоту окрестностей. Популярность одиночных путешествий увеличивается с каждым годом. Куда же едут «одинокие странники» в текущем месяце?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в июне 2024 года. На первом месте — Санкт-Петербург, собравший 12% одиночных бронирований июня. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 11% бронирований. На третьем месте — Ялта, за которой 4% одиночных бронирований июня.

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июне: