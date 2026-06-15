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Крымские города - в десятке популярных направлений для одиночных поездок в июне

Крымские города — в десятке популярных направлений для одиночных поездок в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 15.06.2026

15 июня — Международный день прогулки. А прогулки могут быть в компании, а могут — наедине с самим собой. Некоторые люди именно в «одиночном режиме» способны более полно наслаждаться природой, осознавать красоту окрестностей. Популярность одиночных путешествий увеличивается с каждым годом. Куда же едут «одинокие странники» в текущем месяце?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для одиночных путешествий в июне 2024 года. На первом месте — Санкт-Петербург, собравший 12% одиночных бронирований июня. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 11% бронирований. На третьем месте — Ялта, за которой 4% одиночных бронирований июня.

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Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июне:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3510 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ―2726 р. / 7 ночей
  3. Москва, Московская область ― 3351 р. /2 ночи
  4. Ялта, Крым ― 3418 р. / 8 ночей
  5. Анапа, Краснодарский край ―2161 р. / 8 ночей
  6. Ольгинка, Краснодарский край ―2927 р. / 3 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 3617 р. / 4 ночи
  8. Феодосия, Крым ―2545 р. /7 ночей
  9. Алушта, Крым ―4725 р. /8 ночей
  10. Севастополь, Крым ―3148 р. /57 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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