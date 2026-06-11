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Крымские города — в десятке популярных направлений для отдыха на День России

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:05 11.06.2026

Впереди — три дня июньских выходных, которые приходятся на День России. За это время можно отправиться в недалекую поездку,  а можно — добавить еще несколько дней, чтобы вышел небольшой отпуск. Куда же отправятся путешественники, где они будут отдыхать с 13 по 15 июня? Неудивительно, что большинство выбранных направлений — цвета морской волны.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  заявок,  определил самые популярные направления  для отдыха с 13 по 15 июля 2026 года. На первом месте Сочи, город, за которым а которым 11% всех бронирований на этот период.  На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем  —  Москва  (9% и 4 % бронирований  соответственно).

Узнайте больше:  Города и курорты Крыма - в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июне

Десять самых популярных направлений для отдыха на День России:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 4260 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5954 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 5471 р. /4 ночи
  4. Анапа, Краснодарский край ― 4613 р. / 8 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 5923 р. / 8 ночей
  6. Ялта, Крым ― 4597 р. /8 ночей
  7. Казань, Татарстан ― 5580 р. /3 ночи
  8. Феодосия, Крым ― 3642 р. /7 ночей
  9. Евпатория, Крым ― 3271 р. /10 ночей
  10. Алушта, Крым ― 5889 р. /7 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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