Крымские города — в десятке популярных направлений для отдыха на День России

Впереди — три дня июньских выходных, которые приходятся на День России. За это время можно отправиться в недалекую поездку, а можно — добавить еще несколько дней, чтобы вышел небольшой отпуск. Куда же отправятся путешественники, где они будут отдыхать с 13 по 15 июня? Неудивительно, что большинство выбранных направлений — цвета морской волны.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха с 13 по 15 июля 2026 года. На первом месте Сочи, город, за которым а которым 11% всех бронирований на этот период. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (9% и 4 % бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений для отдыха на День России:
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С тегами: Крым туристический