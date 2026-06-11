Крымские города — в десятке популярных направлений для отдыха на День России

Впереди — три дня июньских выходных, которые приходятся на День России. За это время можно отправиться в недалекую поездку, а можно — добавить еще несколько дней, чтобы вышел небольшой отпуск. Куда же отправятся путешественники, где они будут отдыхать с 13 по 15 июня? Неудивительно, что большинство выбранных направлений — цвета морской волны.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха с 13 по 15 июля 2026 года. На первом месте Сочи, город, за которым а которым 11% всех бронирований на этот период. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (9% и 4 % бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха на День России:

Сочи, Краснодарский край ― 4260 р. / 8 ночей* Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5954 р. / 5 ночей Москва, Московская область ― 5471 р. /4 ночи Анапа, Краснодарский край ― 4613 р. / 8 ночей Геленджик, Краснодарский край ― 5923 р. / 8 ночей Ялта, Крым ― 4597 р. /8 ночей Казань, Татарстан ― 5580 р. /3 ночи Феодосия, Крым ― 3642 р. /7 ночей Евпатория, Крым ― 3271 р. /10 ночей Алушта, Крым ― 5889 р. /7 ночей *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки источник: пресс-служба ТВИЛ

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