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Крымские города - в десятке популярных направлений для отдыха парами в июле

Крымские города — в десятке популярных направлений для отдыха парами в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:32 08.07.2026

8 июля — День семьи, любви и верности. Способность любить, быть верными и держаться слаженной командой очень хорошо проверяется в путешествиях. Здесь можно лучше понять друг друга, взаимно осознать характер, воззрения и вкусы. Куда же можно отправиться попарно в июле?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха парами в июле 2026 года. Неудивительно, что на первом месте  оказался город  Сочи  с 13% бронирований парами в июле. На втором месте романтический Санкт-Петербург, а на третьем  — Анапа (8% и 5%  бронирований парами в июле соответственно).

Узнайте больше:  Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в июле:

Сочи, Краснодарский край ― 4735 р. / 8 ночей*
Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5326 р. / 4 ночи
Анапа, Краснодарский край ― 4580 р. / 7 ночей
Геленджик, Краснодарский край ―5768 р. / 7 ночей
Москва, Московская область ― 4800 р. / 3 ночи
Ялта, Крым ― 6016 р. / 7 ночей
Алушта, Крым ― 5485 р. / 8 ночей
Феодосия, Крым ― 4015 р. / 8 ночей
Евпатория, Крым ― 4329 р. / 9 ночей
Судак, Крым ― 4245 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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