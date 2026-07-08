Крымские города — в десятке популярных направлений для отдыха парами в июле

8 июля — День семьи, любви и верности. Способность любить, быть верными и держаться слаженной командой очень хорошо проверяется в путешествиях. Здесь можно лучше понять друг друга, взаимно осознать характер, воззрения и вкусы. Куда же можно отправиться попарно в июле?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха парами в июле 2026 года. Неудивительно, что на первом месте оказался город Сочи с 13% бронирований парами в июле. На втором месте романтический Санкт-Петербург, а на третьем — Анапа (8% и 5% бронирований парами в июле соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в июле: