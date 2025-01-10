Крымские города — в топе экономных направлений для путешествий в январе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в январе 2025 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте оказалась Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи проживания — 2194 р. На втором месте кубанский курорт Ейск, а на третьем — Симферополь ( 2505 р. и 2664 р. соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в январе:
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С тегами: Крым туристический