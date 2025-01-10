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Крымские города - в топе экономных направлений для путешествий в январе
фото: pxhere.com

Крымские города — в топе экономных направлений для путешествий в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 10.01.2025

Примерно треть всего января — это выходные дни. Поэтому в этом месяце не так легко отыскать направления, где можно путешествовать бюджетно. Но, тем, не менее, если постараться, найти такие места можно. В Крыму, в Краснодарском крае и в других регионах, интересных туристам.
  1. Евпатория, Крым ― 2194 р. / 4 ночи*
  2. Ейск, Краснодарский край ― 2505 р. /6 ночей
  3. Симферополь, Крым ―2664 р. / 7 ночей
  4. Кемерово, Кемеровская область ― 2696 р. /4 ночи
  5. Керчь, Крым ―2837 р. / 3 ночи
  6. Барнаул, Алтайский край ― 2918 р. /3 ночи
  7. Феодосия, Крым ―2967 р. / 4 ночи
  8. Новый Афон, Абхазия ― 3114 р. / 5 ночей
  9. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3491 р. /3 ночи
  10. Туапсе, Краснодарский край ― 3520 р. /2 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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