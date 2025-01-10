Крымские города — в топе экономных направлений для путешествий в январе

Примерно треть всего января — это выходные дни. Поэтому в этом месяце не так легко отыскать направления, где можно путешествовать бюджетно. Но, тем, не менее, если постараться, найти такие места можно. В Крыму, в Краснодарском крае и в других регионах, интересных туристам.