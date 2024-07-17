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ские города — в топе популярных направлений для автопутешествий в июле
фото: pikist.com

Крымские города — в топе популярных направлений для автопутешествий в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 17.07.2024

Дефицит железнодорожных билетов и стоимость авиабилетов побуждают тех, кто хочет отправиться путешествовать в июле, воспользоваться автомобилем.  Автомобиль — это средство передвижения, которое не только экономит средства на билет, но и помогает добраться до самых отдаленных достопримечательностей.

2. Анапа, Краснодарский край ― 4447 р. / 8 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5260 р. / 4 ночи
4. Геленджик, Краснодарский край ― 5353 р. / 7 ночей
5. Феодосия, Крым ― 3717 р. /  7 ночей
6. Ялта, Крым ― 5398 р. / 7 ночей
7. Судак, Крым ― 3789 р. / 7 ночей
8. Москва, Московская область ― 5186 р. / 3 ночи
9. Ейск, Краснодарский край ― 3591 р. / 8 ночей
10. Алушта, Крым ― 4035 р. /  8 ночей

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

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