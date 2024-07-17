Крымские города — в топе популярных направлений для автопутешествий в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле в июле 2024 года. На первом месте оказался Сочи , за которым 14% июльских бронирований у автотуристов. На втором Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (9% и 4% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в июле:

1. Сочи, Краснодарский край ― 4509 р. / 8 ночей*