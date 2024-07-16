Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в июле 2024 года. География поездок весьма обширна и разбросана. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 9% бронирований компаниями, на втором Сочи, а на третьем — Анапа (8% и 5% бронирований компаниями соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в июле:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический