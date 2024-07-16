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фото: pikist.com

Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 16.07.2024

Отдыхать с друзьями — не только весело, но и более экономно, ведь стоимость проживания можно разделить на всех.  И особенно это важно в разгар сезона, в июле, когда отдых совсем недешевый. Где же отдыхают компании в июле? Неудивительно, что в основном — на море.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха компаниями в июле 2024 года. География поездок весьма обширна и разбросана.  На первом месте оказался Санкт-Петербург  с 9%  бронирований компаниями, на втором Сочи, а на третьем —  Анапа (8% и 5% бронирований  компаниями соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в июле:

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1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 7835 р. / 4 ночи*
2. Сочи, Краснодарский край ― 7422 р. / 7 ночей
3. Анапа, Краснодарский край ― 6068 р. / 6 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 6445 р. / 7 ночей
5. Ялта, Крым ― 6297 р. / 6 ночей
6. Москва, Московская область ― 8848 р. /4 ночи
7. Судак, Крым ― 4429 р. / 5 ночей
8. Казань, Татарстан ― 6765 р. / 3 ночи
9. Феодосия, Крым ― 5297 р. / 6 ночей
10. Ейск, Краснодарский край ― 3989 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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