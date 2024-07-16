Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июле

Отдыхать с друзьями — не только весело, но и более экономно, ведь стоимость проживания можно разделить на всех. И особенно это важно в разгар сезона, в июле, когда отдых совсем недешевый. Где же отдыхают компании в июле? Неудивительно, что в основном — на море.