Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Июль — один из лучших месяцев для поездок с детьми. Можно купаться, ходить на прогулки, отправляться на экскурсии — в общем, наслаждаться летом в полной мере. И это при том, что средняя стоимость ночи проживания повысилась на 10% по сравнению с июлем прошлого года. Тем не менее, длительность проживания тоже выросла — на 7%. Люди хотят отдыхать с детьми в июле. Где же именно?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха с детьми в июле 2026 года. И лидируют здесь курорты Краснодарского края. На первое место вышел город Сочи с с 15% июльских бронирований, на второе Анапа, а на третье — Геленджик (6% и 5 % июльских бронирований с детьми соответственно).
Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле:
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