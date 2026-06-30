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Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:56 30.06.2026

Июль — один из лучших месяцев для поездок с детьми.  Можно купаться, ходить на прогулки, отправляться на экскурсии — в общем, наслаждаться летом в полной мере.  И это при том, что средняя стоимость ночи проживания повысилась на 10% по сравнению с июлем прошлого года. Тем не менее, длительность проживания тоже выросла — на 7%. Люди хотят отдыхать с детьми в июле. Где же именно?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха с детьми в июле 2026 года.  И лидируют здесь курорты Краснодарского края. На первое место вышел город Сочи с  с 15% июльских бронирований, на второе  Анапа,  а на третье  — Геленджик (6% и 5 %  июльских бронирований  с детьми соответственно).

Узнайте больше:  Крымская Оленёвка - в топе дорогостоящих направлений для поездок в июле

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 6048 р. / 8 ночей*
  2. Анапа, Краснодарский край ― 5966 р. / 9 ночей
  3. Геленджик, Краснодарский край ― 7554 р. / 8 ночей
  4. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6618 р. / 5 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 5313 р. / 8 ночей
  6. Ялта, Крым ― 6810 р. /8 ночей
  7. Евпатория, Крым ― 5380 р. / 9 ночей
  8. Алушта, Крым ― 6807 р. /9 ночей
  9. Судак, Крым ― 5853 р. / 8 ночей
  10. Ейск, Краснодарский край ― 5154 р. / 9 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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