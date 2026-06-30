Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Июль — один из лучших месяцев для поездок с детьми. Можно купаться, ходить на прогулки, отправляться на экскурсии — в общем, наслаждаться летом в полной мере. И это при том, что средняя стоимость ночи проживания повысилась на 10% по сравнению с июлем прошлого года. Тем не менее, длительность проживания тоже выросла — на 7%. Люди хотят отдыхать с детьми в июле. Где же именно?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха с детьми в июле 2026 года. И лидируют здесь курорты Краснодарского края. На первое место вышел город Сочи с с 15% июльских бронирований, на второе Анапа, а на третье — Геленджик (6% и 5 % июльских бронирований с детьми соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле:

Сочи, Краснодарский край ― 6048 р. / 8 ночей* Анапа, Краснодарский край ― 5966 р. / 9 ночей Геленджик, Краснодарский край ― 7554 р. / 8 ночей Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6618 р. / 5 ночей Феодосия, Крым ― 5313 р. / 8 ночей Ялта, Крым ― 6810 р. /8 ночей Евпатория, Крым ― 5380 р. / 9 ночей Алушта, Крым ― 6807 р. /9 ночей Судак, Крым ― 5853 р. / 8 ночей Ейск, Краснодарский край ― 5154 р. / 9 ночей *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки источник: пресс-служба ТВИЛ

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