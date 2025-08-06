Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха в бархатный сезон

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для поездок в бархатный сезон 2025 года. На первом месте — Сочи, собравший 22% бронирований в это время. На втором месте Ялта, а на третьем Санкт-Петербург, а на третьем Москва (7% и 6% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон: