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Крымские города - в топе популярных направлений для отдыха в бархатный сезон
фото: pikist.com

Крымские города — в топе популярных направлений для отдыха в бархатный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:29 06.08.2025

Об отдыхе большинство из нас задумывается заранее.  Некоторые — даже за полгода или более того.  Август, конечно, самый востребованный месяц для отпуска, однако многие предпочитают отдыхать в так называемый бархатный сезон. В России он длится с начала сентября по середину октября и у этого времени — много любителей, несмотря на то, что средняя цена ночи проживания за год успела вырасти на 14%.  В этот период уже не так жарко, однако море еще прогрето. А народу на пляжах и экскурсиях становится меньше. Куда же отправиться в бархатный сезон?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для поездок в бархатный сезон 2025 года. На первом месте — Сочи, собравший  22%  бронирований в это время. На втором месте Ялта, а на третьем Санкт-Петербург, а на третьем Москва (7% и 6% бронирований  соответственно).

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Десять самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон:

  1. Сочи, Краснодарский край ―4564 р. / 8 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 4982 р. / 8 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3966 р. / 5 ночей
  4. Алушта, Крым ― 4428 р. / 8 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 3389 р. / 8 ночей
  6. Геленджик, Краснодарский край ―4756 р. / 8 ночей
  7. Евпатория, Крым ― 3451 р. / 9 ночей
  8. Судак, Крым ― 3600 р. / 8 ночей
  9. Анапа, Краснодарский край  3906 р. / 8 ночей
  10. Кабардинка, Краснодарский край  4250 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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