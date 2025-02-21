Крымские хирурги прооперировали двух пациентов с редкой патологией

Воздушная киста легкого – это патологическое образование, которое возникает в паренхиме (ткани) легкого и представляет собой полость, заполненную газом. Согласно статистическим данным ВОЗ, распространенность патологии составляет 3-5% среди всех больных с различными заболеваниями дыхательной системы. Заболевание может протекать как с симптомами поражения дыхательной системы, так и бессимптомно. Риск развития осложнений в обоих случаях одинаково велик – это дыхательная недостаточность, снижение качества жизни, а при прогрессировании болезни – смещение средостения в плоть до остановки сердца.
Ведущей причиной развития данной патологии является буллезная эмфизема легких. Как правило, воздушная киста легких диагностируется при прохождении профилактического осмотра или во время диагностического рентген-исследования органов грудной клетки при появлении жалоб со стороны дыхательной системы. Единственный метод лечения данной патологии – хирургическое вмешательство.
Так, в центр фтизиатрии и пульмонологии был госпитализирован 57-летний мужчина, у которого по результатам КТ исследования органов грудной клетки была выявлена гигантская воздушная киста левого легкого. Ранее пациент предъявлял жалобы на боли в подлопаточной области и повышение температуры до 38 градусов. Больной не имел вредных привычек, но присутствовали вредные факторы труда – мужчина работал агрономом и часто контактировал с пылью и химическими веществами.
После всестороннего обследования пациенту была проведена операция, в ходе которой врачи удалили часть легкого с воздушной кистой целиком без повреждения её целостности. Сложное хирургическое вмешательство выполнили врачи – торакальные хирурги Дилявер Каракаш и Руслан Каримов.
Послеоперационный период протекал без осложнений, пациент был выписан спустя на шестые сутки в удовлетворительном состоянии.
Ранее, в ноябре прошлого года крымские врачи столкнулись с подобным клиническим случаем. Гигантская воздушная киста была выявлена у 44-летнего мужчины без вредных привычек. Больной более 20 лет не проходил рентген-исследования органов грудной клетки. Заболевание проявилось остро – при физической нагрузке появились боли в животе. После обследования и оказания экстренной хирургической помощи, пациенту была также выполнена операция по удалению части легкого вместе с воздушной кистой.
Врачи напоминают — ежегодно всем гражданам необходимо проходить профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию. Многие заболевания длительное время могут протекать бессимптомно. Регулярное обследование позволит на ранних стадиях выявить нарушения в состоянии здоровья и своевременно начать лечение.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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