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Крымские хлеборобы получили заслуженные награды

Крымские хлеборобы получили заслуженные награды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:13 26.08.2021

Крымские хлеборобы награждены за высокие темпы уборочной кампании, лучший намолот, наибольший перевезенный объем зерна. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании зерновых культур-2021 и определил задачи предпосевной кампании.

По результатам уборочной кампании Глава Крыма вручил почетные знаки отличия лучшим представителям аграрной отрасли республики. Первыми завершили уборку зерновых культур три района Крыма. «За высокие темпы уборочной кампании 2021» кубки получили за 1 место – Красноперекопский район, за 2 место — Красногвардейский район, за 3 место – Нижнегорский район. Также определены передовики по намолоту зерна урожая 2021. 1 место  — Красногвардейский район, 2 место  – Джанкойский район, 3 место  – Сакский район, — прокомментировал вице-премьер.

Крымские хлеборобы получили заслуженные награды

Награду «За самый высокий намолот зерна урожая 2021» получил комбайнер «ООО «Колос» Черноморского района – Сергей Малюта. «За наибольший перевезенный объем зерна урожая 2021» — водитель ООО «Сармат Агро Плюс» Черноморского района – Сергей Евстафьев.

Крымские хлеборобы получили заслуженные награды

По результатам конкурса снопов, объявленного в начале уборочной кампании-2021, победителями определены следующие районы: 3 место у Ленинского и Сакского районов, 2 место – у Белогорского и Красноперекопского районов, а 1 место заслужили Красногвардейский, Джанкойский и Нижнегорский районы.

Крымские хлеборобы получили заслуженные награды

Крымские хлеборобы получили заслуженные награды

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