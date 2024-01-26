Крымские художники презентовали в Геническе выставку «Вместе»

Художники Республики Крым и Севастополя представили в Центре культуры и досуга Геническа выставку «Вместе» — единение культуры, творчества, подвига и гордости за нашу Родину, образная передача языком живописи важного послания «Мы вместе!». На открытии выставки с приветственным словом от имени министра культуры Крыма Татьяны Манежиной выступила первый заместитель министра Ольга Бурова, отметив, что экспозиция посвящена объявленному в России Году семьи.

В экспозиции демонстрируются портреты матерей с детьми, а также родные пейзажи, выполненные художниками Севастопольского регионального отделения Творческого Союза художников России и Крымского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России». Среди женских и детских портретов, есть портреты родных людей наших защитников Родины, а также семейные портреты художников передают материнскую нежность и заботу. Художники ставили задачу посмотреть в их глаза, познакомиться с ними, узнать истории, переложить все это на язык живописи, раскрыть в картинах красоту и силу духа. Особое значение для проекта имеет представление героинь глазами разных художников, пишущих в различных жанрах и стилях с неодинаковым художественным видением, чтобы в итоге получить живой и объемный образ, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

На выставке показаны картины Дарьи Щукиной, Ксении Прохоровой, Евгении Любарской, Владимира Новикова, Татьяны Лахониной, Екатерины Луганской, Елены Молчановой-Дудченко, Вероники Шевчук и других художников.

С приветствием на мероприятии к присутствующим обратились заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, представители общественных организаций, творческих объединений, авторы художественных произведений.

СПРАВКА. Проект «Вместе» организован при поддержке Министерства культуры Республики Крым и Министерства культуры Херсонской области в рамках Соглашения Администрации Херсонской области и Совета министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Выставка продлится до 15 февраля 2024 года.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым