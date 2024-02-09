Крымские информсистемы защищают от хакерских атак, число которых выросло

Министерством осуществлен перенос и размещение всех государственных, ведомственных и иных информационных систем в государственную информационную систему «Центр обработки данных Республики Крым», включая существующее оборудование для обеспечения функционирования информационной инфраструктуры, — сказали в ведомстве, добавив, что чаще всего атакам подвергаются портал правительства Республики Крым и его подресурсы.
Кроме того, отметили в министерстве, в Центре обработки данных Республики Крым проведена модернизация программно-аппаратного комплекса защиты от DDOS-атак, а также разработана и введена в эксплуатацию система защиты веб-приложений — межсетевой экран для веб-приложений (Web application firewall).
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир