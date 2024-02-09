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ские информсистемы защищают от хакерских атак, число которых выросло
иллюстрация: pikist.com

Крымские информсистемы защищают от хакерских атак, число которых выросло

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:57 09.02.2024

Правительство Республики Крым перенесло все свои государственные информационные системы и оборудование в расположенный на полуострове Центр обработки данных региона для защиты от хакерских атак. Об этом сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Власти отмечают, что с 2022 года количество и масштабность атак «значительно выросли» — только за прошлый год на государственные ресурсы были совершены две масштабные хакерские атаки.

Министерством осуществлен перенос и размещение всех государственных, ведомственных и иных информационных систем в государственную информационную систему «Центр обработки данных Республики Крым», включая существующее оборудование для обеспечения функционирования информационной инфраструктуры, — сказали в ведомстве, добавив, что чаще всего атакам подвергаются портал правительства Республики Крым и его подресурсы.

Кроме того, отметили в министерстве, в Центре обработки данных Республики Крым проведена модернизация программно-аппаратного комплекса защиты от DDOS-атак, а также разработана и введена в эксплуатацию система защиты веб-приложений — межсетевой экран для веб-приложений (Web application firewall).

источник: ТАСС

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