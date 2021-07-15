Крымские эксперты уверены: выборы в Госдуму пройдут честно и открыто

Пять кандидатов самовыдвиженцев в Госдуму подали документы в Избирком Крыма: два по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 и три — по Евпаторийскому №21. Ранее, 12 июля, завершилось выдвижение списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам съездами политических партий.

В этом году конкуренция на выборах чувствуется особенно остро, поскольку перечень претендентов весьма внушительный: 32 партии имеют право выдвигать своих кандидатов. 14 партий могут сделать это без сбора подписей. Кроме того, появились новые партии, которые уже победили в региональных выборах («Новые люди», «Зеленая альтернатива»).

На выборах в Госдуму прошлого созыва конкурс составлял 11 человек на 1 место. На этот раз конкуренция может быть еще жестче, но борьба ожидается честной.

Прозрачность выборов обеспечивается четким регламентом проведения всех избирательных процессов, начиная с объявления о старте избирательной кампании, — уверен доктор политических наук Владимир Узунов. — Это — момент подачи кандидатами документов в избирательную комиссию, их регистрация, а также публикация на сайте. Процедура голосования проходит под наблюдением членов избирательных комиссий, представителей общественных организаций, представителей СМИ и наблюдателей от партийных организаций, которая включает в себя наблюдение за процедурой регистрации и подписания протоколов о начале работы избирательных комиссий. Представители общественных организаций, СМИ, наблюдатели от партийных организаций имеют полное право присутствовать при подсчете голосов и объявлении результатов голосования. Я убежден, что такая публичность, открытость и возможность присутствия общественности – дает нам всем понимание, честность и легитимность процесса голосования находится на самом высоком уровне доверия населения.

В условиях пандемии было принято решение сделать голосование трехдневным (с 17 по 19 сентября). Это позволит в разы снизить риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции — единовременно на площадках для голосования сможет находиться меньшее количество людей.

Эта инициатива была поддержана общественными организациями РФ, которые обратились в ЦИК РФ. Это общемировая практика. В европейских государствах ее используют давно. В некоторых странах доходит до недельного голосования. Здесь масса плюсов. В первую очередь, это удобный график для самих избирателей, которые могут распланировать свою работу, отдых и воспользоваться конституционным правом в удобное для себя время. А с учетом распространения коронавирусной инфекции, у избирательных комиссий есть больше времени и возможностей подготовиться по антиковидным мероприятиям. Возможность голосования в трехдневный срок сформирована для удобства избирателей, — подчеркнул эксперт.