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Крымские юнармейцы приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа»
Фото: пресс-служба ЮВО

Крымские юнармейцы приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 21:18 03.10.2021

Воспитанники Крымского регионального отделения движения «Юнармия» приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Игра посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе игр представители 70 военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармия» продемонстрировали свои навыки в строевой подготовке, выполнении нормативов по физической подготовке и преодолении общевойсковой полосы препятствий. В рамках главного конкурса командам предстояло отразить атаку условных диверсантов, примерить на себя роль саперов, преодолеть зараженную местность, оказать первую доврачебную помощь, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Помимо этого, крымские юнармейцы показали уровень своей творческой подготовки и представили судьям свое домашнее задание — видео визитку, в ходе которой познакомили жюри и других участников с культурой и традициями Крымского полуострова.

Военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов. Современная военно-спортивная игра «Победа» — это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ, движением «ЮНАРМИЯ» и КВЦ «Патриот».

Крымские юнармейцы приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

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