Крымские каратисты на Всероссийских соревнованиях в Кабардино-Балкарии завоевали 32 медали

32 медали (13 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых) завоевала сборная Крыма на прошедших 1-4 мая в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, Всероссийских соревнованиях и Всероссийском фестивале по всестилевому карате. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщила тренер Крымского регионального отделения всестилевого карате России Наталья Гимаева.

За награды сражались почти 400 спортсменов разных возрастов из 15 регионов страны.

Победителями Всероссийских соревнований в своих категориях стали судакчане Эмилия Фейзуллаева, Егор Цымбал, Егор Медык, Асан Абильвапов и Фетта Умеров, алуштинцы Даниил Велигура и София Кочергина, симферополец Артем Леонов.

«Серебро» в активе судакчан Эмира Меметова, Андрея Антонова и Адиля Фейзуллаева, симферопольцев Лаврентия Одинцова и Станислава Густенко, алуштинцев Ярослава Аристархова и Александра Репина, «бронза» – судакчан Адиля Фейзуллаева, Егора Медыка, Тимура Абибуллаева, Селима Абильвапова, Керима Аметова и Игнатия Кузнецова, симферопольцев Артема Леонова и Лаврентия Одинцова, алуштинца Артема Семенчикова.

В рамках Всероссийского фестиваля равных не нашлось судакчанам Ярославу Репину, Алану Мамбетову, Вильдану Абильвапову и Эрлану Зеводинову, а также Кристине Тихоновой из Алушты.

«Серебро» взяли алуштинцы Кристина Тихонова и Арслан Курбанов, «бронзу» – судакчанин Владислав Сандул.

В командном зачете сборная Крыма заняла второе место, уступив только хозяевам турнира – Кабардино-Балкарии.

Подготовили ребят к соревнованиям тренеры Наталья Гимаева, Сейтмамут Сейтумеров, Сергей Пятаченко и Елена Просекина.

источник: «Крымский спорт»

