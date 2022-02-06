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 Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения

Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:02 06.02.2022

Бонисты, филателисты, нумизматы, филакартисты открыли в Крымской республиканской библиотеке имени Франко тематическую экспозицию. Небольшая выставка посвящена олимпийским сувенирам. Монеты, марки с символикой летних и зимних олимпийских игр Москва (1980) Барселона (1992), Атланта (1996) Сидней (2000), Ванкувер (2010), Лондон (2012) Сочи (2014).

Мы хотим поддержать наших спортсменов, которые выступают под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), пожелать им высоких результатов и привлечь внимание молодежи к значимому событию. По собранным экспонатам можно изучать историю мирового олимпийского движения, — рассказал заместитель председателя «Ассоциации Крымского клуба коллекционеров Николай Шаповалов.

Крымские коллекционеры объединились с коллегами под девизом #ROCyouagain.

Подобные выставки проходят в эти дни в Сочи, на «Красной Поляне», в Саратове, — говорит симферопольский филателист Юрий Сметанин. —  Открыты экспозиции «Архангельск олимпийский» в Северодвинске, «Монеты славы» в Брянске.

 Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения  Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения  Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения  Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения  Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения  Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения  Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения  Крымские коллекционеры ведут летопись олимпийского движения

Фото и материалы: Центр управления регионом РК.

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