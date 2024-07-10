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ские курорты лидируют среди популярных направлений для длительного отдыха в июле
фото: pikist.com

Крымские курорты лидируют среди популярных направлений для длительного отдыха в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 10.07.2024

Многим из нас хочется, чтобы лето длилось как можно дольше. Особенно — отпускное лето. А ведь июль — самый пик лета и отпусков.  Где же в июле отдыхают дольше всего? Как выяснилось, статистика совпадает с популярными строчками «желательно в июле и желательно — в Крыму».
1. Николаевка, Крым ― 2192 р. / 11 ночей*
2. Черноморское, Крым ― 2336 р. / 10 ночей
3. Евпатория, Крым ― 3608 р. / 10 ночей
4. Алушта, Крым ― 3797 р. / 9 ночей
5. Алупка, Крым ― 3158 р. / 9 ночей
6. Саки, Крым ― 2860 р. / 9 ночей
7. Анапа, Краснодарский край ― 4169 р. / 9 ночей
8. Ейск, Краснодарский край ― 3470 р. / 9 ночей
9. Туапсе, Краснодарский край ― 3552 р. / 9 ночей
10. Кучугуры, Краснодарский край ― 2871 р. / 9 ночей
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