Крымские курорты лидируют среди популярных направлений для длительного отдыха в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для длительного отдыха в июле 2024 года. На первые места вышли крымские курорты. Первое место заняла — Николаевка, где средняя продолжительность отдыха 11 дней, второе место поделили крымские курорты Черноморское и Евпатория, где средняя длительность отдыха — 10 дней. Третье место тоже поделено — между Алуштой и Алупкой, где в июле в среднем отдыхают 9 дней, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в июле:
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С тегами: Крым туристический