Крымские курорты лидируют среди популярных направлений для длительного отдыха в июле

Многим из нас хочется, чтобы лето длилось как можно дольше. Особенно — отпускное лето. А ведь июль — самый пик лета и отпусков. Где же в июле отдыхают дольше всего? Как выяснилось, статистика совпадает с популярными строчками «желательно в июле и желательно — в Крыму».