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Крымские курорты презентуют на Международной выставке MITT в Москве
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крымские курорты презентуют на Международной выставке MITT в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:42 18.03.2025

Республика Крым в 11 годовщину Дня воссоединения Крыма с Россией презентует свой санаторно-курортный и туристский потенциал на крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

Крымская делегация, под руководством министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, представлена Единым стендом, на котором администрации курортных городов, туристские компании и объекты размещения презентуют участникам выставки преимущества отдыха в Крыму и новшества сезона 2025. На выставке Республика Крым будет представлена в числе 54 регионов России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие.

Большой раздел Деловой программы выставки будет посвящен оздоровительному и медицинскому туризму. Организаторы разделили эти направления, поскольку каждое из них имеет свою специфику и целевую аудиторию. Среди ключевых направлений санаторно-курортного отдыха, которые презентуют на выставке — Крым, Алтай и Алтайский край, Краснодарский край, Кавказские Минеральные воды. Сергей Ганзий презентует на конференции «Тренды развития медицинского туризма» санаторно-курортный комплекс Крыма, ориентированный на применении разнообразных природных лечебных ресурсов, не уступающих по своей эффективности популярным мировым курортам, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. 

На панельной дискуссии «Оздоровительный туризм для самого эффективного отдыха. Тренды отраслевого предложения и прогнозы роста 2025» министр представит стратегический взгляд на развитие санаторно-курортной отрасли Крыма и пути развития отрасли.

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 Также министерством запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве с Республикой Чувашия, Карачаево-Черкесской Республикой и ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им М.В. Ломоносова».

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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