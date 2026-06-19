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Крымские курорты - в десятке направлений для отдыха парами в июне

Крымские курорты — в десятке направлений для отдыха парами в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:29 19.06.2026

19 июня  празднуют День наблюдения за облаками, Всемирный день неспешной прогулки и День поцелуев. Все это можно совместить — в рамках парной поездки с дорогим человеком. Июнь — прекрасное время для поездок парами: можно уже купаться, но еще не так жарко, чтобы отправляться на долгие прогулки. Куда же отправятся пары в июне? В основном — на юг.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха парами в июне 2026 года. На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 10% парных бронирований месяца. На втором месте  Сочи , а на третьем — Москва (9% и 6% парных бронирований соответственно).

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Десять самых популярных направлений для отдыха парами в июне:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5378 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 3917 р. / 7 ночей
  3. Москва, Московская область ― 4884 р. / 2 ночи
  4. Ялта, Крым ― 4716 р. /6 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 4718 р. / 6 ночей
  6. Анапа, Краснодарский край ― 4267 р. / 6 ночей
  7. Феодосия, Крым ― 3651 р. /7 ночей
  8. Алушта, Крым ― 4702 р. /6 ночей
  9. Краснодар, Краснодарский край ― 3416 р. / 2 ночи
  10. Кабардинка, Краснодарский край ― 4138 р. / 6 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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