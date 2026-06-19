Крымские курорты — в десятке направлений для отдыха парами в июне

19 июня празднуют День наблюдения за облаками, Всемирный день неспешной прогулки и День поцелуев. Все это можно совместить — в рамках парной поездки с дорогим человеком. Июнь — прекрасное время для поездок парами: можно уже купаться, но еще не так жарко, чтобы отправляться на долгие прогулки. Куда же отправятся пары в июне? В основном — на юг.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха парами в июне 2026 года. На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 10% парных бронирований месяца. На втором месте Сочи , а на третьем — Москва (9% и 6% парных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в июне: