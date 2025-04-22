иллюстрация: pxhere.com
Крымские курорты — в десятке направлений с резким ростом бронирований летом
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
14:01 22.04.2025
Крым туристический 2025-04-22
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные аналитики, определил направления для летнего отдыха 2025 года, где количество бронирований выросло за год сильнее всего. И здесь лидируют курорты Крыма. На первом месте Саки, где рост составил 161% по сравнению с летом прошлого года. На втором месте Прибрежное, а на третьем — Евпатория (110% и 106% рост бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений с резким ростом бронирований летом:
- Саки, Крым (161%) ― 2896 р. / 10 ночей*
- Прибрежное, Крым (110%) ― 5376 р. / 8 ночей
- Евпатория, Крым (106%) ― 4312 р. / 10 ночей
- Черноморское, Крым (100%) ― 3472 р. / 9 ночей
- Мысовое, Крым (89%) ― 5613 р. / 7 ночей
- Тула, Тульская область (89%) ― 4236 р. /3 ночи
- Таганрог, Ростовская область (88%) ― 3456 р. /5 ночей
- Гудаута, Абхазия (86%) ― 7646 р. / 9 ночей
- Майкоп, Адыгея (83%) ― 6270 р. / 3 ночи
- Кострома, Костромская область (82%) ― 4732 р. /3 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
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