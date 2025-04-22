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Крымские курорты - в десятке направлений с резким ростом бронирований летом
иллюстрация: pxhere.com

Крымские курорты — в десятке направлений с резким ростом бронирований летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:01 22.04.2025

Лето приближается. Один месяц с небольшим — и оно уже настанет. А лето — это сезон отпусков. Где же проведут его в этом году россияне?  Изменились ли их предпочтения  за год и какие направления они предпочитают теперь?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  аналитики,   определил направления для летнего отдыха 2025 года, где количество бронирований выросло за год сильнее всего. И здесь лидируют курорты Крыма. На первом месте Саки, где рост составил 161% по сравнению с летом прошлого года.  На втором месте Прибрежное,  а на третьем —  Евпатория  (110% и 106% рост бронирований  соответственно).

Десять самых популярных направлений с резким ростом бронирований летом:

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  1. Саки, Крым (161%) ― 2896 р. / 10 ночей*
  2. Прибрежное, Крым (110%) ― 5376 р. / 8 ночей
  3. Евпатория, Крым (106%) ― 4312 р. / 10 ночей
  4. Черноморское, Крым (100%) ― 3472 р. / 9 ночей
  5. Мысовое, Крым (89%) ― 5613 р. / 7 ночей
  6. Тула, Тульская область (89%) ― 4236 р. /3 ночи
  7. Таганрог, Ростовская область (88%) ― 3456 р. /5 ночей
  8. Гудаута, Абхазия (86%) ― 7646 р. / 9 ночей
  9. Майкоп, Адыгея (83%) ― 6270 р. / 3 ночи
  10. Кострома, Костромская область (82%) ― 4732 р. /3 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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