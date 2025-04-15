Крымские курорты — в десятке популярных направлений для длительного отдыха в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для длительного отдыха в апреле 2025 года, опираясь на данные бронирований. На первом месте Евпатория в Крыму, где в апреле остаются в среднем на 10 ночей. На втором месте Ессентуки, а на третьем — Железноводск в Кавминводах, (9 и 7 ночей соответственно).

Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле: