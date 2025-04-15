Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымские курорты — в десятке популярных направлений для длительного отдыха в апреле
Новости Республики
Крымские курорты - в десятке популярных направлений для длительного отдыха в апреле
фото: pikist.com

Крымские курорты — в десятке популярных направлений для длительного отдыха в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:16 15.04.2025

Апрель — время, когда весна уже в разгаре и хочется вдыхать ее полной грудью как можно дольше.  При этом длительный отдых в конце месяца позволяет существенно продлить майские выходные, сделав их полноценным отпуском. Где же наши соотечественники в этом месяце хотят остаться подольше?
  1. Евпатория, Крым ― 2188 р. / 10 ночей*
  2. Ессентуки, Ставропольский край ― 3037 р. / 9 ночей
  3. Железноводск, Ставропольский край ― 3552 р. / 7 ночей
  4. Кисловодск, Ставропольский край ― 4063 р. / 6 ночей
  5. Алушта, Крым ― 3193 р. / 6 ночей
  6. Анапа, Краснодарский край ― 3206 р. / 6 ночей
  7. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 3318 р. / 6 ночей
  8. Сочи, Краснодарский край ― 3566 р. / 5 ночей
  9. Ялта, Крым ― 3927 р. / 5 ночей
  10. Зеленоградск, Калининградская область ― 4383 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x