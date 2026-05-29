Крымские курорты — в десятке популярных оздоровительных направлений лета
Крымские курорты — в десятке популярных оздоровительных направлений лета

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:54 29.05.2026

29 мая отмечают Всемирный день здорового пищеварения.  От здоровой еды и пищеварительной системы во многом зависит качество жизни человека. Сегодня оздоровительные программы для  ЖКТ предлагают многие здравницы и санатории, где есть  минеральные воды, чистый воздух и грамотные медицинские специалисты. Спрос на такие программы растет с каждым годом и часто превышает предложение. Какие же курорты для оздоровления пищеварительной системы будут самыми популярными этим летом?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  заявок,  определил самые популярные направления отдыха, где минеральные источники служат для оздоровления ЖКТ. Неудивительно, что и в этом рейтинге на первом месте по популярности летом 2026 года оказался Сочи, один из мировых лидеров по залежам минеральных вод. Воды «Чвижепсе», «Пластунская», «Лазаревская» и «Сочинская» способствуют оздоровлению пищеварительной системы. На втором месте Феодосия, которая не зря носит титул  «Крымских Ессентуков». Минеральная вода «Феодосийская» помогает при многих желудочных проблемах. На третьем месте  Анапа: минеральные воды Анапского месторождения формировались около ста тысяч лет и сегодня они надежный помощник для лечения целого спектра желудочно-кишечных заболеваний.   Во сколько же обойдется оздоровительный отдых летом 2026 года?

Десять самых популярных направлений для оздоровительного отдыха летом:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 5426 р. / 8 ночей*
  2. Феодосия, Крым ― 4790 р. /8 ночей
  3. Анапа, Краснодарский край ― 5506 р. / 8 ночей
  4. Евпатория, Крым ― 4919 р. /9 ночей
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 5349 р. / 7 ночей
  6. Саки, Крым ― 4735 р. /9 ночей
  7. Пятигорск, Ставропольский край ― 4261 р. / 6 ночей
  8. Ессентуки, Ставропольский край ― 3872 р. / 7 ночей
  9. Железноводск, Ставропольский край ― 4594 р. / 8 ночей
  10. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3920 р. / 3 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

