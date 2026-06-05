Крымские курорты — в топе малых городов, популярных для отдыха летом

Лето — это время, когда хочется успеть все. Вволю наплаваться, набродиться по живописным тропинкам и по улочкам больших городов… Впрочем, почему обязательно больших? Город может быть тихим, небольшим, даже малым — именно так называют города, где проживают не более 50 тысяч человек. В таких городах уют ощущается и телом и душой, здесь пахнет летом, морем, теплым ветром — в зависимости от географических координат. Какие же малые города — самые популярные для летних путешествий?