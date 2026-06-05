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Крымские курорты - в топе малых городов, популярных для отдыха летом

Крымские курорты — в топе малых городов, популярных для отдыха летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:53 05.06.2026

Лето — это время, когда хочется успеть все. Вволю наплаваться, набродиться по живописным тропинкам и по улочкам больших городов… Впрочем, почему обязательно больших? Город может быть тихим, небольшим, даже малым — именно так называют города, где проживают  не более  50 тысяч человек.  В таких городах уют ощущается и телом и душой, здесь пахнет летом, морем, теплым ветром — в зависимости от географических координат.  Какие же малые города — самые популярные для летних путешествий?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные малые города для отдыха летом 2026 года.  Всю тройку призовых мест захватили крымские курорты. На первом месте Алушта , за которой 33% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте Судак, а на третьем — Алупка  (24% и 6% бронирований в малых городах летом соответственно).

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Самые популярные малые города для отдыха летом:

  1. Алушта, Крым― 6183 р. / 8 ночей*
  2. Судак, Крым― 5102 р. / 8 ночей
  3. Алупка, Крым― 4341 р. /8 ночей
  4. Зеленоградск, Калининградская область ― 8644 р. / 6 ночей
  5. Саки, Крым― 4675 р. /8 ночей
  6. Светлогорск, Калининградская область ― 6168 р. / 7 ночей
  7. Соль-Илецк, Оренбургская область ― 4230 р. / 5 ночей
  8. Осташков,Тверская область ― 9355 р. / 5 ночей
  9. Щелкино, Крым― 4418 р. /7 ночей
  10. Пионерский, Калининградская область ― 6900 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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