Крымские курорты — в топе малых городов, популярных для отдыха летом

Лето — это время, когда хочется успеть все. Вволю наплаваться, набродиться по живописным тропинкам и по улочкам больших городов… Впрочем, почему обязательно больших? Город может быть тихим, небольшим, даже малым — именно так называют города, где проживают не более 50 тысяч человек. В таких городах уют ощущается и телом и душой, здесь пахнет летом, морем, теплым ветром — в зависимости от географических координат. Какие же малые города — самые популярные для летних путешествий?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные малые города для отдыха летом 2026 года. Всю тройку призовых мест захватили крымские курорты. На первом месте Алушта , за которой 33% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте Судак, а на третьем — Алупка (24% и 6% бронирований в малых городах летом соответственно).
Самые популярные малые города для отдыха летом:
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