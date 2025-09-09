Крымские курорты — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий дружескими компаниями в сентябре 2025 года. На первом месте оказался Сочи, с 11% всех бронирований компаниями, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (7% и 6% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в сентябре: