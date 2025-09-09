Прямо сейчас:
Крымские курорты - в топе популярных направлений для отдыха компаниями в сентябре
фото: pikist.com

Крымские курорты — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:46 09.09.2025

В сентябре  в стаи собираются для полета даже птицы — что уж говорить о людях? По данным ТВИЛ.РУ в этом месяце количество бронирований компаниями выросло на 124% по сравнению с сентябрем 2024 года.  И это несмотря на то, что средняя стоимость ночи проживания для компаний за год увеличилась на 17%. Все равно — компаниями путешествовать веселее, безопаснее и дешевле.  Куда же именно отправиться в путь?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5902 р. / 7 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5184 р. / 5 ночей
  3. Ялта, Крым ― 7217 р. /  6 ночей
  4. Феодосия, Крым ― 4743 р. /  6 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 6982 р. / 6 ночей
  6. Алушта, Крым ― 5381 р. /  6 ночей
  7. Судак, Крым ― 4896 р. /  5 ночей
  8. Москва, Московская область ― 7169 р. / 4 ночи
  9. Евпатория, Крым ― 4292 р. /  7 ночей
  10. Алушта, Крым ― 4835 р. /  4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 5

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

