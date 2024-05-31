Крымские курорты — в топе популярных направлений для оздоровительного отдыха летом

Что здоровье — это одно из самых дорогих жизненных достояний, мы понимаем с опытом. И часто приходим к тому мнению, что, конечно «здоровье не купишь», но можно приобрести то, что способствует его сохранению: медицинское обслуживание, возможности для гармоничного развития тела и духа, и, конечно, оздоровительные поездки и санаторно-курортное лечение. Общественные организации стремятся привлечь внимание к теме сохранения здоровья: 31 мая, например, отмечается Всемирный день без табака, а 29 мая был Всемирный день здорового пищеварения. Мы знаем, что тема здорового ЖКТ связана с наличием у человека вредных привычек, в том числе и курения. Оздоровление пищеварительного тракта предлагают многочисленные санатории с минеральными источниками. В санаторно-курортных зонах лечат не только воды, но и воздух — вот почему пребывание там благотворно действует на весь организм в целом. Но все-таки — какие направления специализируются в первую очередь на оздоровлении нашей пищеварительной системы?