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ские курорты — в топе популярных направлений для оздоровительного отдыха летом
фото: pikist.com

Крымские курорты — в топе популярных направлений для оздоровительного отдыха летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 31.05.2024

Что здоровье — это одно из самых дорогих жизненных достояний, мы понимаем с опытом.  И часто приходим к тому мнению, что, конечно «здоровье не купишь», но можно приобрести то, что способствует его сохранению: медицинское обслуживание, возможности для гармоничного развития тела и духа, и, конечно, оздоровительные поездки и санаторно-курортное лечение.  Общественные организации стремятся привлечь внимание к теме сохранения здоровья: 31 мая, например, отмечается Всемирный день без табака, а 29 мая был Всемирный день здорового пищеварения.  Мы знаем, что тема здорового ЖКТ связана с наличием у человека вредных привычек, в том числе и курения.  Оздоровление пищеварительного тракта предлагают многочисленные санатории с минеральными источниками. В санаторно-курортных зонах лечат не только воды, но и воздух — вот почему пребывание там благотворно действует на весь организм в целом.  Но все-таки — какие направления специализируются в первую очередь на оздоровлении нашей пищеварительной системы?

1. Анапа, Краснодарский край ― 4228 р. / 10 ночей*
2. Феодосия, Крым ― 3634 р. /9 ночей
3. Евпатория, Крым ― 3639 р. /10 ночей
4. Кисловодск, Ставропольский край ― 3266 р. / 8 ночей
5. Пятигорск, Ставропольский край ― 3276 р. / 6 ночей
6. Саки, Крым ― 2714 р. /10 ночей
7. Железноводск, Ставропольский край ― 2739 р. / 9 ночей
8. Ессентуки, Ставропольский край ― 3685 р. / 10 ночей
9. Каменномостский, Адыгея ― 4277 р. / 4 ночи
10. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2616 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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