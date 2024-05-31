Крымские курорты — в топе популярных направлений для оздоровительного отдыха летом

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления отдыха, где минеральные источники служат для оздоровления ЖКТ . На первом месте по популярности летом 2024 года оказалась Анапа. Воды Анапского месторождения помогают для лечения целого спектра желудочно-кишечных заболеваний. На втором месте Феодосия, которую называют «Крымскими Ессентуками». Минеральная вода «Феодосийская» помогает при неполадках с желудком, почками, печенью. На третьем месте Евпатория, самая известная вода которой, «Евпаторийская» эффективна при лечении ряда заболеваний ЖКТ. Во сколько же обойдется оздоровительный отдых летом 2024 года?
Десять самых популярных направлений для оздоровительного отдыха летом:
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С тегами: Крым туристический