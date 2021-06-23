Крымские легкоатлеты на первенстве России среди юниоров завоевали три медали

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет состоялось в Челябинске на стадионе им. Е. Елесиной.

577 спортсменов из 63 регионов страны в течение трех соревновательных дней разыграли комплекты наград в беге на разные дистанции (в т. ч. с барьерами и препятствиями), прыжках, метании, многоборье, толкании ядра и эстафетном беге, сообщили порталу « Крымский спорт» в пресс-службе Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Крымские легкоатлеты на этих соревнованиях завоевали три медали – по одной золотой, серебряной и бронзовой. «Золото» крымчанам принес кандидат в мастера спорта Богдан Мазный из Симферополя (тренер – заслуженный тренер СССР Алексей Дубовик). Мазный первенствовал на дистанции 800 м с результатом 1.52,36 мин. (отметим при этом, что в предварительном забеге Богдан показал лучшее среди всех участников время – 1.51,22 мин.).

Испытываю абсолютную радость! – отметил после победного финиша Богдан Мазный. – Это моя первая победа в карьере, в следующем году перехожу в категорию «мужчины».

Две медали крымчане завоевали в секторе для метания копья. В заключительной, шестой попытке мастер спорта Кирилл Фоменко из Сак (тренеры – Николай и Надежда Тимошенко) установил личный рекорд – 74,06 м – и занял второе место, а кандидат в мастера спорта Александр Мурыгин из Симферополя (тренеры – Ирина Агапова, Евгений Трусов) с результатом 69,01 м стал бронзовым призером.

На пятой позиции с личным рекордом – 7,55 м – завершил соревнования в прыжках в длину кандидат в мастера спорта Александр Кадуха из Сак (тренер – Арсен Мустафаев).

Успешно пройдя квалификационные забеги (с личным рекордом 14,89 сек,), в полуфинале первенства России завершил соревнования в беге на 110 м с барьерами сакчанин Иван Панфилов (тренер – Арсен Мустафаев) – 15,11 сек.

По итогам командного первенства сборная Крыма сохранила прописку среди команд высшей лиги, в следующем году наши земляки вновь поборются за путевку в суперлигу.

На первенстве России наша команда юниоров до 23 лет выступила достойно – три медали и три личных рекорда, – прокомментировал представитель сборной, старший тренер КРФЛА по прыжкам Арсен Мустафаев. – Дорога в Челябинск оказалась непростой, но ребята смогли мобилизоваться и реализовать свою подготовку на сто процентов. Богдан Мазный в упорной борьбе выигрывает золотую медаль. В секторе для метания копья интрига сохранялась до последней попытки, в итоге Кирилл Фоменко занял второе место, а Александр Мурыгин – третье. Александр Кадуха – в пятерке сильнейших прыгунов, всего 5 сантиметров не хватило ему до заветного мастерского норматива. Также с личным рекордом в полуфинал 110 м с барьерами пробился Иван Панфилов.