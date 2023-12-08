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ские лидеры прокомментировали решение Владимира Путина идти на выборы в 2024 году
Фото: rk.gov.ru

Крымские лидеры прокомментировали решение Владимира Путина идти на выборы в 2024 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:19 08.12.2023

Сегодня Владимир Путин объявил о том, что примет участие в предстоящих в следующем году президентских выборах. В Крыму прокомментировали это решение.

Сегодня Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что планирует принять участие в предстоящих президентских выборах. Полностью поддерживаю это решение. Под руководством Владимира Владимировича Россия прошла огромный путь, возродилась, вернула себе статус великой мировой державы. И сегодня наша страна успешно развивается, несмотря на колоссальное внешнее давление, уверенно идет к выполнению целей СВО. Невозможно представить Россию с другим Лидером. Только он в силу своих качеств может довести все начатое до конца, до нашей полной Победы, — отметил Глава РК Сергей Аксёнов.

Глава республиканского парламент Владимир Константинов подчеркивает: иного от национального лидера мы и не ждали.

Сейчас, когда Россия вступила в непримиримую борьбу с коллективным Западом, во главе страны должен находиться именно такой человек: проверенный временем, опытный, пользующийся всенародной поддержкой. Нам повезло, что выпавшие на нашу долю испытания мы проходим во главе именно с таким лидером.

Кстати, в прошлом так бывало далеко не всегда. И всякий раз, когда страну не возглавлял человек, наделённый такими качествами, она скатывалась в катастрофу.

Не сомневаюсь в том, что российские граждане окажут В.В. Путину доверие и выберут его на пост Главы государства. Нет сомнения в единодушной поддержке Путина со стороны крымчан: для нас Президент страны — фигура поистине мифологическая. Именно он сумел помочь нам исполнить мечту нескольких поколений жителей полуострова и вернуться домой, в Россию. Поэтому крымчане всегда и во всём за Президента, — заявил Владимир Константинов.

 Крымские лидеры прокомментировали решение Владимира Путина идти на выборы в 2024 году

Такое памятное фото ТАСС из 2014 года…

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