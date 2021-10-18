Крымские ликерные и автохтонные вина признаны лучшими в России  

Среди лучших вин России по версии «Кубка Союза виноградарей и виноделов России-2021» — крымское ликерное АО «ПАО» «Массандра» и автохтонное АО «Солнечная Долина». Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, принимающий участие в X Юбилейном Всероссийском саммите виноделов. Мероприятие стартовало сегодня в знаменитом винодельческом поселке Абрау-Дюрсо. Кубок СВВР-2021» проходит в рамках X Юбилейного Всероссийского саммита виноделов, который стартовал сегодня в знаменитом винодельческом поселке Абрау-Дюрсо.

Поздравляю наших крымских сельхозтоваропроизводителей, которые в очередной раз подтвердили статус лучших виноделов страны на престижнейшем и наиболее статусном дегустационном конкурсе России! Крымские вина всегда были и остаются визитной карточкой на федеральном уровне благодаря своему невероятному вкусу, качеству и уникальным свойствам. Желаю нашим виноделам новых побед и признаний, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что такие крымские сухие красные вина, как ЗГУ «Крым» сухое красное «Саперави Хевен» ТЗ «Esse» 2020 ООО «ВК Сатера», Вино с ЗГУ «Крым» сухое красное «Cabernet Sauvignon» 2019 ООО «Инвест Плюс»/ Винодельня Alma Valley удостоены золотых медалей. Серебро в этой категории взяли «Каберне» серии «Баккал Су» 2016 ООО «Дом Захарьиных», «130» ТЗ «Усадьба Перовских» 2018 ООО «Вейн унд Вассер» /Винодельня «Усадьба Перовских». Бронза у «Мерло и Каберне Совиньон» серия «44 Параллель» ТЗ «Усадьба Перовских» 2018.

«Золота также удостоены крымские сухие белые вина «Меганом» 2020 «Солнечной Долины», «Оранж» серии «Спешел Лайн» 2020 «Дома Захарьиных», «Ркацители» ТЗ «Esse» 2020 «Сатеры», «Ркацители. Оранж» ТЗ «Esse» 2020года. Стали «золотыми» игристые вина классические — Российское шампанское выдержанное брют розовое завода «Новый Свет» «Новый Свет. Каберне» 2017 и Российское шампанское коллекционное экстра брют белое «Новый Свет. Рислинг Кюве Де Престиж» 2017 года», — отметил заместитель Председателя Правительства Крыма.

Также завоевали золото крымские крепленые (ликерные) вина «Солнечной Долины»: выдержанное белое «Солнечная Долина» 2002года, выдержанное красное «Черный Доктор Солнечной Долины» 2012 года. Такие вина производства «Массандры», как марочное десертное белое «Мускат белый Ливадия» 2013 года, марочное десертное красное «Бастардо Массандра» 2016 года, марочное десертное красное «Малага Массандра» 2017, марочное десертное белое «Кокур десертный Сурож» 2018 года марочное крепкое белое «Мадера Серсиаль» 2012 года, ординарное сладкое розовое «Мускат позднего сбора» 2020 года, марочное крепкое белое «Мадера Массандра» 2015 года. «Золото» завоевал напиток винный сладкий «Джаннет» 2017 ООО «ЛРВ» Chateau Cotes de Saint-Daniel.

На главное отраслевое событие года сегодня прибыли представители виноградарско-винодельческих предприятий России. В рамках Саммита в формате открытой дискуссии ведущие эксперты и представители обсудят приоритетные вопросы развития виноградарской и винодельческой отрасли, обменяются опытом и достижениями.

Десятый Всероссийский саммит виноделов собрал порядка 1000 представителей профессионального винного сообщества — руководителей виноградарских и винодельческих предприятий, представителей органов законодательной и исполнительной власти, науки и международного экспертного сообщества, руководителей общественных организаций, представляющих интересы отечественного виноградарско-винодельческого бизнеса, и других участников винного рынка России.

Фото и материалы: минсельхоз РК.