Крымские мастера делают дроны-камикадзе и восстанавливают подбитые беспилотники для бойцов

Крымский народный мастер делает по 60-70 дронов-камикадзе в месяц и еще помогает нашим бойцам восстанавливать пострадавшие в ходе выполнения боевых задач беспилотники. Очередную партию дронов Народный фронт доставит прямо на позиции крымских бойцов.

«Техник» из волонтерского движения «Ковчег Ноемы» из Крыма может провести за созданием дронов по 12 часов день в своей комнатке совершенно бесплатно, в месяц их команда делает по 60-70 дронов.

Сколько стоит один Абрамс? Наш камикадзе-дрон в 20 000 раз меньше. Это все моё свободное время. Это уже посадило зрение и аукается в руках. Но с каждым новым дроном хочется сделать ещё. Чем больше беспилотников, тем больше ребят вернутся живыми домой, – делится мастер. — Оценка от бойцов – лучшая награда. Обещанные будущие подбитые «Абрамсы» мастер с нетерпением ждёт, готов восстанавливать их для ребят!

А Народный фронт доставит в руки ребятам партию скоростных «молний»–камикадзе, средства на детали для них собрал коллектив МДЦ «Артек». Но в этот раз кроме передачи готовых дронов для фронта, мастеру привезли и просьбу помощи от ребят: несколько подбитых наших дронов. «Техник» разберет дорогостоящие квадрокоптеры и попробует восстановить их за счет деталей из уже нерабочей техники или, если спасти их не удастся, то они сами послужат запчастями для других беспилотников.

Наши крымские бойцы от все души благодарят народных мастеров-земляков. И делятся, что такие ФПВ-дроны, собранные руками простых неравнодушных людей, не уступают в качестве фирменным коптерам, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму