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ские мастера укроют маскировочными сетями десятки буханок для медрот на передовой
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымские мастера укроют маскировочными сетями десятки буханок для медрот на передовой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 26.04.2024

Крымские волонтеры сплетут более двадцати специальных маскировочных сетей для защиты УАЗов «буханок» на передовой. Сети укроют новые автомобили для медрот вдоль всей линии боевого соприкосновения в рамках федерального проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

У нас все девчонки идут сюда, потому что знают, что надо. Это порыв наших душ, это наши сердца, это наши мысли, это наша жизнь. Каждую сеть плетем с любовью, с молитвой за вас. Мы помогаем нашим мальчишкам, а они защищают нас, нашу Родину, – делится 72-летняя Нина Калинина, одна из плетущих сети волонтеров.

Волонтерская группа «Творим добро» на регулярной основе помогают крымским бойцам. Когда услышали про планируемую федеральную передачу медротам, сами предложили помочь защитить автомобили военных медиков. Чтобы помочь спасать жизни ребят на передовой во время эвакуации.

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Всероссийская передача автомобилей планируется к 9 мая. Крымские волонтеры сами привезут груз и помогут накрыть авто.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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