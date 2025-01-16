Крымские медийные фермы в Крыму пока с мазутом «не встретились»

Мазут, разлившийся в Черное море после крушения танкеров, пока не достиг мидийных ферм на территории Республики Крым, сообщили

На сегодняшний день данная проблема ещё не коснулась мидийных хозяйств. Перемещение загрязнителя (мазута) обусловлено его агрессивным состоянием и направлением течений. В настоящий момент министерством ведется активный мониторинг всех предприятий рыбохозяйственной отрасли в целях получения оперативной и достоверной информации о состоянии и воздействии на них мазута, — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что влияние выброса нефтепродуктов на водные биологические ресурсы и объекты аквакультуры будет обусловлено несколькими факторами: количеством мазута, достигшего мест концентрации живых организмов; факторов среды, при которых происходит воздействие загрязнителей (температура и другое); продолжительности воздействия и видовой восприимчивости биологического объекта.

Всего на территории Республики Крым занимаются разведением объектов марикультуры (мидии, устрицы, форель) 27 хозяйств. Выращивают в акватории Черного моря (городской округ Ялта, Судак, Евпатория, Сакский и Черноморский район), а также в акватории озера Донузлав. В 2023 году в Крыму было выращено 899 тонн мидий, 174 тонны устриц и 60 тонн форели. По имеющимся данным за 2024 год, за январь — сентябрь выращено 893 тонны мидий, 142 тонны устриц и 99,96 тонн форели.

источник: ТАСС