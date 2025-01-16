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Крымские медийные фермы в Крыму пока с мазутом "не встретились"
фото: pxhere.com

Крымские медийные фермы в Крыму пока с мазутом «не встретились»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 16.01.2025

Мазут, разлившийся в Черное море после крушения танкеров, пока не достиг мидийных ферм на территории Республики Крым, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

На сегодняшний день данная проблема ещё не коснулась мидийных хозяйств. Перемещение загрязнителя (мазута) обусловлено его агрессивным состоянием и направлением течений. В настоящий момент министерством ведется активный мониторинг всех предприятий рыбохозяйственной отрасли в целях получения оперативной и достоверной информации о состоянии и воздействии на них мазута, — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что влияние выброса нефтепродуктов на водные биологические ресурсы и объекты аквакультуры будет обусловлено несколькими факторами: количеством мазута, достигшего мест концентрации живых организмов; факторов среды, при которых происходит воздействие загрязнителей (температура и другое); продолжительности воздействия и видовой восприимчивости биологического объекта.

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Всего на территории Республики Крым занимаются разведением объектов марикультуры (мидии, устрицы, форель) 27 хозяйств. Выращивают в акватории Черного моря (городской округ Ялта, Судак, Евпатория, Сакский и Черноморский район), а также в акватории озера Донузлав. В 2023 году в Крыму было выращено 899 тонн мидий, 174 тонны устриц и 60 тонн форели. По имеющимся данным за 2024 год, за январь — сентябрь выращено 893 тонны мидий, 142 тонны устриц и 99,96 тонн форели.

источник: ТАСС

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