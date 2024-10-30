Крымские многодетные семьи используют социальный контракт как стартовый капитал

За десять месяцев текущего года многодетным семьям Крыма предоставлены 149 соцконтрактов. В числе получателей немало родителей, которые воспитывают пятерых, шестерых и более детей.

Мама 12 детей Ольга Козлова воспользовалась данной мерой поддержки для оборудования швейной мастерской. Многодетная семья живет в селе Калиновка Черноморского района. Многодетному отцу Игорю Щербакову соцконтракт помог открыть студию звукозаписи.

Принципиально важным для граждан-участников государственной программы соцконтрактов является тот факт, что все денежные соцвыплаты, предоставляемые государством для реализации бизнес-плана, должны быть полностью вложены в дело. Как правило, люди вкладывают данные средства в приобретение профессионального оборудования, аренду помещений, при устройстве личного подворья – в покупку сельскохозяйственных животных, семян, саженцев, инвентаря, благоустройство ферм и сельхозугодий. При заключении соцконтракта на поиск работы выплаты идут на финансовую поддержку семьи в период собеседований с потенциальными работодателями, на оплату переобучения. Поскольку свыше половины из заключаемых ежегодно соцконтрактов – это ведение предпринимательской деятельности, фактически финансовая государственная помощь, получаемая крымчанами в рамках соцконтракта, становится своеобразным стартовым капиталом для организации собственного дела. В какой юридической форме – самозанятого или индивидуального предпринимателя — решает сам гражданин, заключающий соцконтракт.

Всего до конца 2024 года социальные учреждения Республики Крым планируют заключить свыше 700 социальных контрактов и в будущем году продолжить политику популяризации в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

источник: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым