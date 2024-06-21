Крымские МСП получили господдержку на 19 млрд рублей

Институты поддержки бизнеса, созданные в Республике Крым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», оказали помощь малому и среднему предпринимательству (МСП) в регионе на сумму более 19 млрд рублей с 2014 года, создаются новые рабочие места, растет поддержка экспорта. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Ранее министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщал ТАСС, что в регионе действуют несколько государственных институтов поддержки малого и среднего бизнеса, что позволило увеличить объемы поддержки бизнеса, в том числе экспортный потенциал.

Мы можем сказать, что у нас за 10 лет оказано помощи МСП со стороны созданных институтов поддержки бизнеса на сумму более 19 млрд рублей, — отметила Кивико.

По ее словам, для Крыма, как курортного региона важно развитие малого и среднего предпринимательства, в котором занято более 170 тыс. нанятых работников, а число предпринимателей и самозанятых превышает 227 тыс.

О чем говорят эти цифры? Они говорят о том, что бизнес у нас растет, развивается и создает новые рабочие места. Поэтому, конечно, для нас созданные институты поддержки играют важную роль, — сказала она.

Мероприятия по поддержке реализуются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». В 2023 году предпринимателями региона заключено 20 контрактов на $9,9 млн. Объем поддержанного экспорта в 2023 году вырос на $1,74 млн по сравнению с 2022 годом. В 2024 году по объему поддержанного экспорта планируется достижение не меньших результатов, чем в 2023 году.

источник: ТАСС