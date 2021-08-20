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Крымские музеи получат 11 знамен дивизий и полков, участвовавших в ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 20.08.2021

Знамена дивизий и полков, участвовавших в Великой Отечественной войне, передадут музеям Крыма на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». 11 стягов уже доставили в Севастополь.

На Черноморский флот доставили полотнища боевых знамен дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны. Всего командованию флота передано 11 знамен для проведения реставрационных работ и подготовки их к торжественной церемонии передачи в музеи воинской славы Крыма и Севастополя, — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Уточняется, что среди подготавливаемых к передаче боевое знамя 318-го отдельного противолодочного авиационного Констанцского Краснознаменного полка дальнего действия, знамя 6-й гвардейской танковой бригады, боевое знамя 315-й стрелковой Мелитопольской Краснознаменной дивизии, красное знамя 383-й стрелковой Феодосийской Краснознаменной дивизии и другие. Все подразделения, знамена которых передаются музеям, — стрелковые, кавалерийские и танковые подразделения, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах СССР.

В настоящее время реликвии осмотрены комиссией флота совместно с представителями музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, по каждому боевому знамени определен объем реставрационных работ. Торжественное вручение боевых знамен будет организовано в ходе открытия седьмого Международного военно-технического форума «Армия-2021» на площадке Южного военного округа в городе-герое Севастополе, которое пройдет 27 августа в филиале парка «Патриот», — отмечают в пресс-службе. 

Крымские музеи получат 11 знамен дивизий и полков, участвовавших в ВОВ

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