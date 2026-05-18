Крымские музеи за год посетили более 3 млн туристов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 18.05.2026

Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем поздравлении по случаю Международного день музеев. По его словам, музейные фонды Крыма хранят более 1,5 миллионов предметов и регулярно пополняются новыми экспонатами, в частности, в прошлом году поступило еще свыше 13,5 тысяч предметов.

С этим богатым культурным и историческим наследием, представленным в крымских музеях, ежегодно знакомятся миллионы человек, отметил спикер парламента республики.

К примеру, только в 2025 году в музейных учреждениях республики побывали более трех миллионов человек, из которых более 720 тысяч – дети, – написал Константинов в своем канале в МАКС.

По его словам, всего за минувший год в музеях Крыма провели 71,5 тысяч экскурсий, культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий.

К слову, с 2015 года посещаемость составила 28,1 млн человек, в том числе более 5 млн детей, было открыто порядка 8,5 тыс. выставок, – заметил Константинов.

Он подчеркнул, что в крымских музеях сегодня не только интересно, но и комфортно, поскольку с 2014 года в большинстве из них провели ремонт и реставрацию. К тому же, многие учреждения уже приобрели современное оборудование, в том числе мультимедийное.

источник: РИА Новости Крым 

