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ские набережные, повреждённые штормом, будут ремонтировать три года
фото: пресс-служба Правительства Крыма

Крымские набережные, повреждённые штормом, будут ремонтировать три года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:46 16.04.2024

В Крыму отремонтируют третью 69 берегоукрепительных сооружений, пострадавших во время шторма в ноябре прошлого года. На эти цели из федерального бюджета выделено 5,1 млрд рублей.

По поручению президента Крыму выделено 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений, разрушенных вследствие стихии в ноябре 2023 года. В целом эта программа рассчитана на три года. Также из республиканского бюджета выделено 3,2 млрд рублей на восстановление инфраструктурных и жилых объектов, поврежденных в результате ЧС, — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Телеграм-канале.

Всего капитальному ремонту и реконструкции подлежат 69 объектов, но в этом году на федеральные деньги отремонтируют 26. Из них 22 — в Ялте, еще четыре — в Алуште и в Николаевке. Кроме того, начаты берегоукрепительные работы в Судаке. На эти цели из республиканского бюджета выделено 60 млн рублей. Еще 7 млн рублей запланировано на восстановление побережья в Керчи.

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Также из республиканского бюджета направят 280 млн рублей на укрепление дороги в селе Морском, которое относится к городскому округу Судака. Там уже в апреле начнется ремонт поврежденного участка набережной.

Глава Крыма на совещании в республиканском правительстве подчеркнул необходимость согласовать время проведения ремонтно-восстановительных работ с администрациями муниципальных округов, особенно в ночные часы.

Подрядные организации уже определены, все без исключения заступают на объекты 15 апреля. Большинство задач мы к началу курортного сезона постараемся разрешить, — отмечает Сергей Аксенов.

источник: «Севастопольская газета»

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