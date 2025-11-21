Крымские новогодние каникулы: количество бронирований выросло на 25-30%

Год для Крыма был очень неплохой. Наша компания выросла на 30% по бронированию в Крым. Новогодние предстоящие заезды в какой-то мере наследуют летнюю динамику. Бронирование растет примерно на 25-30% к ситуации прошлого года. Ожидаем, что предстоящий зимний сезон будет одним из самых удачных за последние годы, — сказал эксперт.

По его словам, зимой спрос смещается в основном на Южный берег, так как там более мягкий климат и больше комфортабельных отелей и гостиниц для отдыха в зимний сезон. В меньшей степени востребованы восточный и западный Крым.

Ромашкин констатировал, что в плане отдыха в межсезонье ЮБК пока уступает Сочи. Тем не менее, на полуострове цены немного ниже, хотя этот фактор является далеко не решающим для россиян, выбирающих Крым как место отдыха в новогодние праздники.

Сказать, что люди едут в Крым, потому что там дешевле, нельзя. Просто есть немало туристов, которые любят Крым, понимают его, многие ездят туда каждый год. Несмотря на то, что по цене они ничего не выигрывают, им интереснее в Крыму, — пояснил вице-президент АТОР.

источник: РИА Новости Крым