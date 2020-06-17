Крымские огнеборцы ликвидировали крупное возгорание сухой растительности в Кировском районе

Дожди — степным пожарам не помеха.

Во многих районах Крыма вчера лил ливень, а в Кировском районе горела степь. Так, в 14:00 на оперативный пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе с. Новопокровка, в Кировском районе.

К месту происшествия немедленно был направлен дежурный караул ПЧ 107 с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, — сообщили в МЧС Крыма.

Пожар был поздно обнаружен, из-за чего площадь на момент прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства уже была значительной. Огонь подбирался к лесополосе. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, который менял своё направление. Помощь в недопущении распространения огня оказали сотрудники местного агропредприятия, которые с помощью специализированной техники произвели опашку во избежание перехода огня.

В течение двух часов огнеборцы локализовали угрозу переброски огня и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 4 Га. Пострадавших нет. Причину выясняют эксперты.

Всего за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 10 пожаров, из них 3 в жилом секторе, 3 в нежилом, а также 4 возгорания сухой растительности. Всего, с начала года В Крыму зафиксировано 1 788 пожаров, из них 1 129 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.