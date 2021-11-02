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Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:46 02.11.2021

Во вторник, 2 ноября бесценные экспонаты Центрального музея Тавриды спасали от условного пожара 28 спасателей МЧС России и 6 единиц техники.

Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

Крымский республиканский краеведческий музей – одно из крупнейших научно-просветительских учреждений Крыма. Его коллекция насчитывает более 100 тысяч уникальных экспонатов. Эти предметы историко-культурного наследия и природных богатств Крыма имеют высокую значимость для жителей полуострова. Именно поэтому вопросы предупреждения пожаров и других чрезвычайных происшествий на территории «Центрального музея Тавриды» стоят на особом контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

По замыслу тренировки по неустановленной причине произошло возгорание вещей интерьера в актовом зале музея на втором этаже. Здание учреждения оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения, поэтому персонал музея самостоятельно выполнил первоочередные действия в случае пожара и организации эвакуации посетителей и сотрудников.

Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

Однако, условное пламя быстро перекинулось на другие предметы интерьера из тканей и декорации, создавая сильное задымление. К месту условного пожара по повышенному вызову оперативно прибыли силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и также службы взаимодействия, необходимые при проведении аварийно-спасательных работ.

Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

Несмотря на условность чрезвычайного происшествия, симферопольские огнеборцы совместно с городскими службами взаимодействия осуществили весь комплекс мер по спасению музея, его персонала и посетителей. Пожарные и спасатели работали слажено и четко, точно также, как если бы пожар был реальным. Благодаря слаженной работе всех участников тренировки условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Все задачи успешно выполнены, а цели достигнуты, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

Крымские огнеборцы провели учение в Крымском республиканском краеведческом музее

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