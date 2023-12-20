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ские огнеборцы ликвидировали пожар в Бахчисарайском районе
Фото: МЧС РК

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Бахчисарайском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:40 20.12.2023

Вчера, в 12:24 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в селе Угловое (в Бахчисарайском районе).

По прибытии стало известно, что в частном доме горит комната. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Существует угроза «перехода» огня на соседние комнаты. Огнеборцы проложили рукавные линии и оперативно ликвидировали пожар. Площадь составила 16 кв. метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины пожара устанавливают эксперты.

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