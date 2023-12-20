Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Бахчисарайском районе

Вчера, в 12:24 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в селе Угловое (в Бахчисарайском районе).

По прибытии стало известно, что в частном доме горит комната. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Существует угроза «перехода» огня на соседние комнаты. Огнеборцы проложили рукавные линии и оперативно ликвидировали пожар. Площадь составила 16 кв. метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины пожара устанавливают эксперты.