Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Советском районе

Утром (в 10:55) на оперативный пульт МЧС поступил сигнал о пожаре в Советском районе. В селе Хлебном загорелся частный дом. Мало того, возникла угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, проложили рукавные линии и приступили к тушению огня.
В течение 45 минут загорание было полностью локализовано и ликвидировано. Площадь его составила 64 кв. метра. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось избежать дальнейшего «перехода» огня. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.
Крымские огнеборцы обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:
- не храните газовые баллоны рядом с источником открытого огня,
- храните баллоны в специализированных шкафах,
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы,
- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками,
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей,
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101». Берегите себя и своих близких.
Фото: МЧС РК.
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