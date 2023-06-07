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Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Советском районе

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Советском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 07.06.2023

Утром (в 10:55) на оперативный пульт МЧС поступил сигнал о пожаре в Советском районе. В селе Хлебном загорелся частный дом. Мало того, возникла угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, проложили рукавные линии и приступили к тушению огня.

В течение 45 минут загорание было полностью локализовано и ликвидировано. Площадь его составила 64 кв. метра. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось избежать дальнейшего «перехода» огня. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Советском районе

Крымские огнеборцы обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  •  не храните газовые баллоны рядом с источником открытого огня,
  • храните баллоны в специализированных шкафах,
  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы,
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками,
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей,
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть.
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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101». Берегите себя и своих близких.

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Советском районе

Фото: МЧС РК.

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