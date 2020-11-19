Крымские отельеры и рестораторы приходят в себя после шока от новых ограничений по коронавирусу

Министерство курортов и туризма РК сегодня провело онлайн-совещание с руководителями объектов размещения, ресторанного бизнеса, туркомпаний, а также с представителями Роспотребнадзора, «Опоры России», Общенационального союза индустрии гостеприимства, Ассоциации курортов Крыма, Ассоциации малых отелей Крыма… В совещании приняли участие порядка 70 ключевых представителей отрасли. Тема «номер один» — как жить в период жестких ограничений по коронавирусу в Крыму с 20 декабря по 15 января. Подробнее об этих запретах — ЗДЕСЬ.

Власть озвучила взаимоисключающие позиции. Так, по словам вице-премьера РК Ирины Кивико, ограничительные меры связаны исключительно с недопущением вспышек заболевания, и с тем, чтобы обезопасить жизни крымчан и гостей полуострова, тогда как задачи по ограничению турпотока в регион нет.

Те или иные меры были приняты практически во всех субъектах Российской Федерации – сегодня главное обеспечить безопасность и ограничить массовое скопление людей, что является главной причиной заражения, — сказала она.

Да, но зимний туропоток в Крым (как минимум, конца декабря – начала января) связан только с одним: «весело-весело встретить Новый год». А какое веселье без вечеринок и хороводов, шампанского и Деда Мороза, корпоратива и маскарада? Процесс отказа от броней, что называется пошел.

Сегодня начался шквал звонков от заказчиков корпоративов, которые уже были забронированы на вторую половину декабря. Мы получаем отказы, люди забирают свои деньги и говорят, что не готовы проводить корпоратив и брать на себя ответственность, – рассказал Управляющий ресторанно-гостиничным комплексом Денис Топский в эфире программы #авдеев на телеканале Крым24 .

Гостиничная сфера пытается перестроиться, предлагая организацию праздничного стола непосредственно в номерах, однако такое гостей не устраивает.

Те, кто хотели приехать на новогодние туры – 7 дней, говорят: “А смысл? Новый год не будете продавать”, – отметил Топский.

Управляющий ресторанно-гостиничным комплексом добавил, что из задуманных планов, возможно выполнить лишь 20%.

Тем не менее, представители туристической отрасли не теряют оптимизма и готовят свои варианты по организации работы, в части принятых ограничений на Новогодние праздники, которые будут вынесены на дальнейшее обсуждение с Роспотребнадзором.

Чем четче будут прописаны требования и чем ответственнее мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, тем больше у нас шансов не допустить ухудшение ситуации. Данная мера – вынужденная, но ограничения существенно не повлияют на количество желающих посетить Крым в новогодние каникулы, поскольку все возможности приехать в Крым на отдых или в санаторий с целью оздоровления сохранены, — подытожил онлайн-совещание министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

О том, что заведения общепита в Крыму вообще не отказываются от новогодних корпоративов и намерены «схитрить» и «обойти проверки» — в большом материале РИА Новости Крым . Логика «чисто крымская» (чкх, короче): запрещено… но мы аккуратно.

Егор Лиходеев.