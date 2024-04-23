Крымские отели — в победителях премии Russian Hospitality Awards

Узнать победителей всех номинаций 2023 года можно здесь

Напомним, в число финалистов премии вышли и другие крымские объекты. Так, в номинации «Лучший курортный отель» участвовали Palmira Palace Resort & SPA 5*, «Крымский Бриз Hotel & Villas» 5* и санаторий Foros Wellness & Park 4*. Кроме того, «Крымский Бриз» претендовал на звание «Лучший luxury отель», Foros Wellness & Park – на «Лучший отель превентивной медицины», а Luciano Wellness & SPA – на «Открытие года». В номинации «Лучший спа-отель» в финал вышел алуштинский MORE SPA & RESORT 5*, в номинации «Лучший ресторан в отеле» – ялтинский Villa Elena Hotel & Residences 5*. В числе претендентов на самый дружественный отель к домашним питомцам был «Родня» 4* из Кореиза.

Russian Hospitality Awards – одна из самых престижных премий России в области гостиничного бизнеса. Была учреждена в 2014 году. Отели в конкурсе участвуют бесплатно. Лучшие из лучших выбираются не только на основе качества предоставления услуг, но и за счёт репутации среди своих гостей.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК