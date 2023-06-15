Крымские паломники отправились в хадж

Вторая группа крымских мусульман отправилась в Мекку для совершения хаджа. Паломников в путь проводили представители Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь. От имени Муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева напутственные слова верующим выразил заместитель Муфтия Крыма Раим Гафаров.

Вы отправляетесь исполнять один из главных столпов Ислама — совершение хаджа. Пусть Всевышний примет ваше благое деяние, — отметил Раим Гафаров.

Вторая группа мусульман из Симферополя отправилась на поезде в Москву, затем на самолете в Мекку. Перед дорогой традиционно прочитали дува. За всю организацию хаджа отвечает крымский хадж-туроператор «АВН-тур» во главе с руководителем Артуром Решитовым.

источник: пресс-служба ДУМК

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