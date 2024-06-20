Крымские паломники завершили все обряды Хаджа

Обряд хаджа считается завершенным после того, как мусульмане, находясь в долине Мина, три раза посещают Джамарат – три столба, символизирующие шайтана, в которые бросают камни. Первая группа из Саудовской Аравии в Москву, а затем в Крым отправится уже 22 июня, последняя группа — 30 июня. Во время исполнения обрядов хаджа круглосуточно работал медпункт «АВН-тур». Все крымские паломники живы и здоровы, — сообщили в пресс-службе ДУМК.
Справка:
В связи с высокой температурой в Саудовской Аравии, среди паломников есть жертвы и пропавшие без вести. В 2024 году около 2 млн мусульманских паломников из разных стран приняли участие в паломничестве в Мекке.
источник: пресс-служба ДУМК
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