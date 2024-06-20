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ские паломники завершили все обряды Хаджа
фото: пресс-служба ДУМК

Крымские паломники завершили все обряды Хаджа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 20.06.2024

Крымские паломники, которые отправились в Мекку вместе с официальным хадж туроператором ЦРО ДУМК «АВН-тур», завершили все обряды хаджа и благополучно вернулись в гостиницу. Перед отъездом домой хаджии совершат прощальный обход Каабы.

Обряд хаджа считается завершенным после того, как мусульмане, находясь в долине Мина, три раза посещают Джамарат – три столба, символизирующие шайтана, в которые бросают камни. Первая группа из Саудовской Аравии в Москву, а затем в Крым отправится уже 22 июня, последняя группа — 30 июня. Во время исполнения обрядов хаджа круглосуточно работал медпункт «АВН-тур». Все крымские паломники живы и здоровы, — сообщили в пресс-службе ДУМК.

Справка:

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В связи с высокой температурой в Саудовской Аравии, среди паломников есть жертвы и пропавшие без вести. В 2024 году около 2 млн мусульманских паломников из разных стран приняли участие в паломничестве в Мекке.

источник: пресс-служба ДУМК

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