Крымские паломники завершили все обряды Хаджа

Крымские паломники, которые отправились в Мекку вместе с официальным хадж туроператором ЦРО ДУМК «АВН-тур», завершили все обряды хаджа и благополучно вернулись в гостиницу. Перед отъездом домой хаджии совершат прощальный обход Каабы.

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