Крымские парламентарии одобрили исполнение бюджета Республики Крым за 2024 год

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико уточнила, что согласно процедуре подготовленный Министерством финансов РК законопроект об исполнении бюджета Республики Крым за 2024 год уже получил одобрение крымского правительства 28 мая и был рассмотрен в ходе общественного обсуждения, состоявшегося в онлайн-формате в период с 16 по 18 июня.

Законопроект утвердили со следующими основными показателями: доходы составили 275,6 млрд рублей (101,3% от плана), расходы – 275 млрд рублей (99,9%), с итоговым профицитом в 589 млн рублей.

В целом бюджетная политика была направлена на мобилизацию и использование бюджетных ресурсов для обеспечения социальных гарантий и развития региона. Дополнительное поступление доходов позволило увеличить расходы и профинансировать не только взятые обязательства, но и дополнительные социально значимые расходы, — прокомментировала Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что наибольший объем расходов направлен на финансирование отраслей социально-культурной сферы — 146,1 млрд рублей или 53,1 % в общем объеме расходов республиканского бюджета.

источник: пресс-служба Министерства финансов Республики Крым