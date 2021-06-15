Крымские парламентарии встретились с делегацией из Греческой Республики

Вице-спикер парламента Крыма Эдип Гафаров встретился с делегацией из Греческой Республики во главе с председателем партии «Всегреческое движение греко-российской дружбы» Иоаннисом Коцаилидисом. Иностранных гостей также приветствовали председатель Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль и депутат крымского парламента Иван Шонус.

Эдип Гафаров рассказал о масштабных инфраструктурных изменениях, строительстве социально-значимых объектов после воссоединения полуострова с Российской Федерацией, а также о достижениях в сфере сельского хозяйства.

В свою очередь, глава зарубежной делегации Иоаннис Коцаилидис сообщил, что его партия поддержала волеизъявление крымчан, сделанное в 2014 году, отметив, что сегодняшнее стабильное развитие республики — наилучшие аргументы против риторики тех, кто заявляет, что полуостров находится под оккупацией.

По его мнению, несмотря на наличие прочных исторических связей греческих общин удовлетворительный уровень официальных дипломатических отношений между странами еще не достигнут. «Смягчить позиции Греции в отношении России и Крыма может народная дипломатия. Взаимодействие в культурной, религиозной, торговой, предпринимательской сферах деятельности, проведение общих мероприятий, будут подталкивать страны к более предметному и существенному диалогу, — считает Иоаннис Коцаилидис.

В завершение встречи Эдип Гафаров вручил Иоаннису Коцаилидису книгу Владимира Константинова «Пройти свой путь».

В рамках пребывания на полуострове представители делегации приняли участие в научно-практической конференции «Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)», посетили исторические места и достопримечательности города-героя Севастополя, а также побывали на мемориальном комплексе «Концлагерь «Красный».

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК